Nuovo Dpcm, Sileri: “Non sottovalutare la tenuta sociale del Paese” (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm Sileri, il viceministro alla Salute interviene sul Corriere della Sera e fa il punto, nel giorno in cui il governo decide sulle nuove restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19. “Sarebbe stato facile, alle prime avvisaglie della recrudescenza del virus, annunciare una nuova chiusura generalizzata. Altri Paesi europei lo hanno fatto e lo stanno facendo in questi giorni. Ma non si può sottovalutare il problema della tenuta sociale del Paese. I decreti che il Governo ha varato nelle ultime settimane adattano le misure all’andamento della circolazione del virus sul territorio. Siamo in una situazione diversa rispetto a marzo quando la chiusura totale preservò la nazione. Ora possiamo gestire, proteggendo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020), il viceministro alla Salute interviene sul Corriere della Sera e fa il punto, nel giorno in cui il governo decide sulle nuove restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19. “Sarebbe stato facile, alle prime avvisaglie della recrudescenza del virus, annunciare una nuova chiusura generalizzata. Altri Paesi europei lo hanno fatto e lo stanno facendo in questi giorni. Ma non si puòil problema delladel Paese. I decreti che il Governo ha varato nelle ultime settimane adattano le misure all’andamento della circolazione del virus sul territorio. Siamo in una situazione diversa rispetto a marzo quando la chiusura totale preservò la nazione. Ora possiamo gestire, proteggendo ...

