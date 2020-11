Nuovo Dpcm, oggi la giornata decisiva: il governo cerca l’accordo con le regioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Sul tavolo del governo si discutono le ipotesi per un Nuovo Dpcm. oggi, lunedì 2 novembre 2020, nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte presenterà al Parlamento le proposte sulle quali si è discusso nelle ultime ore. Per poter risolvere i disaccordi tra il governo e le regioni, la firma del decreto è quindi probabilmente posticipata a martedì. Mentre il governo spinge per l’idea di creare zone rosse, le regioni ribattono chiedendo misure generalizzate. >> Coronavirus Italia ipotesi lockdown nelle grandi città, Di Maio: “In arrivo il Nuovo Dpcm” Le ipotesi per un Nuovo Dpcm Tra i punti su cui si sta ancora discutendo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Sul tavolo delsi discutono le ipotesi per un, lunedì 2 novembre 2020, nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte presenterà al Parlamento le proposte sulle quali si è discusso nelle ultime ore. Per poter risolvere i disaccordi tra ile le, la firma del decreto è quindi probabilmente posticipata a martedì. Mentre ilspinge per l’idea di creare zone rosse, leribattono chiedendo misure generalizzate. >> Coronavirus Italia ipotesi lockdown nelle grandi città, Di Maio: “In arrivo il” Le ipotesi per unTra i punti su cui si sta ancora discutendo ...

