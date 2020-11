Nuovo Dpcm, Lombardia con il fiato sospeso: verso il coprifuoco alle 21 (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - Lombardia con il fiato sospeso in attesa di conoscere le ulteriori misure per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 contenute nel Nuovo Dpcm. Il premier Giuseppe ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 -con ilin attesa di conoscere le ulteriori misure per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 contenute nel. Il premier Giuseppe ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - ConteAlmaviva : RT @CampiMinati: Spero almeno che abbiano la decenza di far partire il nuovo DPCM da lunedì prossimo. Qualsiasi decisione presa, deve tener… - arcocielo : RT @FQLive: #ULTIMORA Nuovo Dpcm, verso il coprifuoco nazionale alle 21 -