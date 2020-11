Nuovo Dpcm: l’Italia verso il coprifuoco alle 21 per tutte le regioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm: l’Italia sia avvia verso nuove restrizioni e da domani probabilmente ci sarà un coprifuoco dalle 21 per tutte le ragioni Nuovo Dpcm: l’Italia si avvia verso nuove misure restrittive per il contenimento del Coronavirus. Ormai i dati parlano chiaro e ci sono aumenti in tutte le regioni. Dopo l’incontro di stamattina tra il presidente Conte e i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza si sarebbe così stabilito un coprifuoco nazionale dalle 21. Ad annunciarlo la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi a SkyTg24. Tra le altre proposte sul tavolo ci sarebbero anche: l‘interruzione della mobilità tra le ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020): l’Italia sia avvianuove restrizioni e da domani probabilmente ci sarà un21 perle ragioni: l’Italia si avvianuove misure restrittive per il contenimento del Coronavirus. Ormai i dati parlano chiaro e ci sono aumenti inle. Dopo l’incontro di stamattina tra il presidente Conte e i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza si sarebbe così stabilito unnazionale d21. Ad annunciarlo la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi a SkyTg24. Tra le altre proposte sul tavolo ci sarebbero anche: l‘interruzione della mobilità tra le ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Sara_Ramp : Ma un nuovo DPCM ogni 5 giorni non sarà un po’ troppo?! Non so chiedo per info è ??????? #DPCM - IsaInghirami : RT @ManuelaPerrone: Conte alla Camera: il nuovo Dpcm individuerà tre aree ad altrettanti scenari di rischio con automatica applicazione del… -