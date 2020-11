Nuovo DPCM, le proposte del governo: coprifuoco alle 21 e DAD al 100% per le scuole superiori (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - califrouis : Raga ma quando esce il nuovo dpcm - infoitsalute : Covid: l’Italia chiuderà alle 21 con nuovo dpcm mentre si litiga tra Regioni -