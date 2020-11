Nuovo Dpcm in arrivo, misure ancora più stringenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra le ipotesi: il coprifuoco alle 18, gli anziani over 70 a casa, gli spostamenti. Lunedì, dopo una riunione con i presidenti delle Regioni, il premier riferirà alla Camera alle 12 e al Senato alle 17. La firma del Nuovo Dpcm potrebbe slittare a martedì. Le ipotesi sul tavolo Si valutano restrizioni in Regioni come Lombardia Piemonte e Calabria con coprifuoco alle 18. Anziani over 70 a casa per proteggerli dal contagio. Dalle 18 chiusura delle attività commerciali e per la cura alla personaRestano aperte farmacie, parafarmacie e alimentari.Centri commerciali chiusi nel weekend, stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie. Nelle aree a rischio, chiusi musei e distributori automatici.Smart working nella Pubblica amministrazione, salvo i servizi pubblici essenziali. Scuole chiuse in base ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra le ipotesi: il coprifuoco alle 18, gli anziani over 70 a casa, gli spostamenti. Lunedì, dopo una riunione con i presidenti delle Regioni, il premier riferirà alla Camera alle 12 e al Senato alle 17. La firma delpotrebbe slittare a martedì. Le ipotesi sul tavolo Si valutano restrizioni in Regioni come Lombardia Piemonte e Calabria con coprifuoco alle 18. Anziani over 70 a casa per proteggerli dal contagio. Dalle 18 chiusura delle attività commerciali e per la cura alla personaRestano aperte farmacie, parafarmacie e alimentari.Centri commerciali chiusi nel weekend, stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie. Nelle aree a rischio, chiusi musei e distributori automatici.Smart working nella Pubblica amministrazione, salvo i servizi pubblici essenziali. Scuole chiuse in base ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - SignorAldo : RT @economistaxcaso: Nuovo #DPCM in arrivo, indiscrezioni su restrizioni ulteriori per far fronte all'emergenza sanitaria. E noi ci ostini… - VivInterNews : RT @Corriere: Nuovo Dpcm, verso il coprifuoco alle 21 in tutta Italia. Conte pronto a chiederlo in P... -