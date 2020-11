Nuovo Dpcm in arrivo con coprifuoco alle 21 e chiusura delle scuole nelle regioni più a rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Da quel che si apprende dalle fonti ufficiali, il Nuovo Dpcm che dovrebbe essere illustrato domani, martedì 3 novembre, dovrebbe prevedere un coprifuoco a livello nazionale. Il coprifuoco dovrebbe scattare alle ore 21, orario dopo il quale sarebbe proibito uscire di casa se non per motivi indifferibili o per questioni lavorative. La Ministra Teresa Belanova, però, sta cercando di posticipare il coprifuoco alle 22. Il governo sta discutendo anche sulla possibilità di far tenere chiusi i ristoranti la domenica anche se la proposta non trova l’appoggio di tutti i Ministri. Le restrizioni che il prossimo Dpcm conterrà, in ogni caso, saranno a livello nazionale anche se, poi, ogni ragione ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 2 novembre 2020) Da quel che si apprende dfonti ufficiali, ilche dovrebbe essere illustrato domani, martedì 3 novembre, dovrebbe prevedere una livello nazionale. Ildovrebbe scattareore 21, orario dopo il quale sarebbe proibito uscire di casa se non per motivi indifferibili o per questioni lavorative. La Ministra Teresa Belanova, però, sta cercando di posticipare il22. Il governo sta discutendo anche sulla possibilità di far tenere chiusi i ristoranti la domenica anche se la proposta non trova l’appoggio di tutti i Ministri. Le restrizioni che il prossimoconterrà, in ogni caso, saranno a livello nazionale anche se, poi, ogni ragione ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Mills_______ : RT @dreaminhogvarts: Beh quindi quand'è che esce questo nuovo dpcm - Anita33500135 : RT @fanpage: #COVID19 #Dpcm Il coprifuoco scatterà su tutto il territorio nazionale a partire dalle 21 -