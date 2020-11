Nuovo DPCM: didattica a distanza, coprifuoco e chiusure, le misure nazionali entro mercoledì (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premier, Giuseppe Conte, ha anticipato alla Camera dei deputati il Nuovo DPCM che ci traghetterà nuovamente verso la didattica a distanza il divieto agli spostamenti (anche se dopo determinati orari) e le chiusure dei centri commerciali. Il premier specifica che alla luce dell’ultimo report di venerdì si è evidenziata in Italia una situazione molto critica che porta ad un intervento prudenziale per mitigare i contagi. Restrizioni su 3 aree «Nel prossimo DPCM indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute» specifica il premier spiegando che i tre scenari terranno conto ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premier, Giuseppe Conte, ha anticipato alla Camera dei deputati ilche ci traghetterà nuovamente verso lail divieto agli spostamenti (anche se dopo determinati orari) e ledei centri commerciali. Il premier specifica che alla luce dell’ultimo report di venerdì si è evidenziata in Italia una situazione molto critica che porta ad un intervento prudenziale per mitigare i contagi. Restrizioni su 3 aree «Nel prossimoindicheremo 3 aree con tre scenari di rischio convia via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute» specifica il premier spiegando che i tre scenari terranno conto ...

