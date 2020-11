Nuovo DPCM, dalle 21 coprifuoco nazionale: le proposte del ministro Speranza (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Nuovo DPCM potrebbe prevedere un coprifuoco nazionale alle ore 21. Oltre al divieto di circolazione, le proposte messe sul tavolo del governo da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza nella riunione con i governatori, l’Anci e le province prevedono il divieto di spostamento da e per le regioni con indice di alta diffusione di contagio. Saranno obbligatorie le autocertificazioni per gli spostamenti necessari per comprovata esigenza e l’aumento della didattica a distanza per le scuole superiori. Trasporto pubblico locale al 50%, chiusura nel week end dei centri commerciali, chiusura dei musei, delle mostre e della zona video-giochi nei bar e tabacchi. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilpotrebbe prevedere unalle ore 21. Oltre al divieto di circolazione, lemesse sul tavolo del governo da parte deldella Salute, Robertonella riunione con i governatori, l’Anci e le province prevedono il divieto di spostamento da e per le regioni con indice di alta diffusione di contagio. Saranno obbligatorie le autocertificazioni per gli spostamenti necessari per comprovata esigenza e l’aumento della didattica a distanza per le scuole superiori. Trasporto pubblico locale al 50%, chiusura nel week end dei centri commerciali, chiusura dei musei, delle mostre e della zona video-giochi nei bar e tabacchi.

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - la_staxy : RT @ultimenotizie: ''Il nuovo #Dpcm prevederà un #coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale''. Lo sottolinea il Sottosegretario a… - thinkboh : RT @gaia_scranni: finché un nuovo dpcm non ci separi -