Nuovo Dpcm: coprifuoco in tutta Italia alle 21. Mezzi pubblici al 50%, scuole medie a casa (Di lunedì 2 novembre 2020) Mezzi pubblici con posti disponibili fino al 50%. Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi a eccezione di farmacie, tabacchi ed edicole. scuole medie con lezioni a distanza integralmente. coprifuoco e spostamenti vietati da e per le regioni più a rischio tranne per motivi di lavoro, salute o studio. Il presidente del consiglio Giuseppe …

