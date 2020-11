Nuova Zelanda, per la prima volta una ministra degli Esteri maori: nominata Nanaia Mahuta (Di lunedì 2 novembre 2020) “Nanaia ha maturato esperienza nel suo ultimo mandato. È una persona che costruisce relazioni fantastiche molto rapidamente e questo è un elemento chiave nelle relazioni estere“. Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato così, durante una conferenza stampa a Wellington, la sua decisione di assegnare l’incarico di ministro degli Esteri a una donna maori, Nanaia Mahuta. È la prima volta che accade. Il nuovo governo, composto da 20 membri e definito dalla premier “incredibilmente diversificato”, presterà giuramento venerdì. Il partito laburista della Ardern ha conquistato 64 seggi nelle elezioni di ottobre e per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “ha maturato esperienza nel suo ultimo mandato. È una persona che costruisce relazioni fantastiche molto rapidamente e questo è un elemento chiave nelle relazioni estere“. Il primo ministro della, Jacinda Ardern, ha annunciato così, durante una conferenza stampa a Wellington, la sua decisione di assegnare l’incarico di ministroa una donna. È lache accade. Il nuovo governo, composto da 20 membri e definito dalla premier “incredibilmente diversificato”, presterà giuramento venerdì. Il partito laburista della Ardern ha conquistato 64 seggi nelle elezioni di ottobre e per la ...

marcocappato : In Nuova Zelanda ha vinto il sì al referendum sull'#eutanasia. Se il Parlamento italiano non si fa vivo, proveremo… - ilpost : La Nuova Zelanda renderà legale l’eutanasia - CorriereQ : Nuova Zelanda:donna maori ministro degli esteri, prima volta - Beatric72980398 : RT @UnioneSarda: In #NuovaZelanda una donna #maori come ministro degli esteri: è la prima volta - dadolinaina : @AdolfoTasinato @robersperanza Che non ha indossato la mascherina non è stata a distanza dagli altri ecc in molti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda In Nuova Zelanda una donna maori come ministro degli esteri: è la prima volta L'Unione Sarda.it Legalizzazione cannabis. Lo stato dell’arte nel mondo dopo alcuni flop e le nuove prospettive

Nel mondo, in generale, la situazione è in movimento verso la legalizzazione. Ma ci sono due battute d’arresto che vanno prese in considerazione: Nuova Zelanda e Germania. Nello Stato del kiwi, il ...

Il “cospirazionismo” è entrato alla Casa Bianca! – del professor Pietro Ichino

Non solo in Italia, e non solo in Svizzera. Anche in Nuova Zelanda e all’isola di Pasqua. Quanto sia “democratica” una demonizzazione del genere… è una questione che dovrebbe essere valutata. Quattro ...

Nel mondo, in generale, la situazione è in movimento verso la legalizzazione. Ma ci sono due battute d’arresto che vanno prese in considerazione: Nuova Zelanda e Germania. Nello Stato del kiwi, il ...Non solo in Italia, e non solo in Svizzera. Anche in Nuova Zelanda e all’isola di Pasqua. Quanto sia “democratica” una demonizzazione del genere… è una questione che dovrebbe essere valutata. Quattro ...