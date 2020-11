Nunzia De Girolamo è guarita | “Ora il Covid è solo un brutto ricordo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –Dedal-19. E' stata lei stessa ad annunciarlo attraverso un post pubblicato sui suoi canali social a corredo di una foto che la ritrae mentre abbraccia sua figlia. "Un abbraccio che ho sognato, un abbraccio che ho sperato, un abbraccio che ho voluto. Per questo abbraccio ho pregato, ho pianto, ho fatto di tutto. Ho sperato che avvenisse il prima possibile. Venti lunghi giorni senza il tuo respiro, senza il tuo buongiorno, le nostre risate, i tuoi scherzi, le nostre storielle notturne. Questo abbraccio per me è ossigeno, è voglia di futuro, è vita! Questo abbraccio è emozione: sono due cuori che battono a mille. Questo abbraccio è rinascita, è una nuova visione della vita. Ed è ...