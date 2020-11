“Non voglio morire”. Ornella Vanoni dopo l’annuncio del coronavirus: come sta la cantante (Di lunedì 2 novembre 2020) Qualche giorno fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva sotto le coperte con una evidente didascalia: “Mi ha preso”. Anche Ornella Vanoni è positiva al coronavirus: la cantante milanese è asintomatica e domenica sera è intervenuta durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Ornella ha urlato tutta la sua voglia di vivere. “Non voglio morire” ha detto la Vanoni. Anche se piena di acciacchi, lei non vuole arrendersi al virus: “Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire. Sto benissimo, non voglio morire”. Un vero e proprio ruggito, la voglia di ribellarsi al virus: l’intervento a Che tempo che fa è stato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Qualche giorno fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva sotto le coperte con una evidente didascalia: “Mi ha preso”. Ancheè positiva al: lamilanese è asintomatica e domenica sera è intervenuta durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio.ha urlato tutta la sua voglia di vivere. “Nonmorire” ha detto la. Anche se piena di acciacchi, lei non vuole arrendersi al virus: “Non vedo perché uno70 anni deve morire. Sto benissimo, nonmorire”. Un vero e proprio ruggito, la voglia di ribellarsi al virus: l’intervento a Che tempo che fa è stato il ...

