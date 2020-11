Non versavano l’imposta di soggiorno, 16 albergatori denunciati a Ischia (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura di Napoli, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per il reato di peculato per un ammontare di 760.379 euro nei confronti di 16 albergatori di Forio d’Ischia. La Tenenza di Ischia ha verificato irregolarità commesse nel mancato versamento dell’imposta di soggiorno, per gli anni 2018 e 2019, da parte delle strutture ricettive predette operanti nel Comune di Forio che non presentavano al Comune le dichiarazioni della tassa di soggiorno che invece riscuotevano e non versavano nelle casse comunali. L’attività investigativa e l’analisi della documentazione acquisita ha consentito la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura di Napoli, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per il reato di peculato per un ammontare di 760.379 euro nei confronti di 16di Forio d’. La Tenenza diha verificato irregolarità commesse nel mancato versamento dell’imposta di, per gli anni 2018 e 2019, da parte delle strutture ricettive predette operanti nel Comune di Forio che non presentavano al Comune le dichiarazioni della tassa diche invece riscuotevano e nonnelle casse comunali. L’attività investigativa e l’analisi della documentazione acquisita ha consentito la ...

