Non è vero che la comunità scientifica concorda nel sostenere che la cannabis causa «danni cerebrali irreversibili»

Lunedì 2 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 1 novembre 2020 dalla testata locale Cronache Maceratesi. L'articolo oggetto della nostra verifica contiene una dichiarazione del questore di Macerata, Antonio Pignataro. Si legge: «Da anni la comunità scientifica, con forza, sottolinea che l'uso della cannabis danneggia il sistema nervoso centrale causando danni cerebrali irreversibili e mettendo a rischio il futuro della nostra stessa società». Si tratta di un'informazione imprecisa. Lo studio più citato in tema di conseguenze causate dall'utilizzo di cannabis risale ...

