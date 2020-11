'No a isolamento over 70 e a chiusura attività commerciali alle 18, finisce che l'aperitivo lo fai alle 16' (Di lunedì 2 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) su Notizie.it.

OpencovidM : @emmevilla @ProcessNamed @Serendippo7 @repubblica @ispionline E per arrivare all'ipotetico isolamento perfetto degl… - Gwilbor : @OpencovidM @emmevilla @antonioripa @LaSaraBiga @repubblica @ispionline Bisognerebbe metterci d'accordo su qual è l… - OpencovidM : @c_grosa @davidemancino1 @istat_it E d'altra parte - sempre avendo l'obiettivo dell'isolamento perfetto - tutta l'a… - OpencovidM : @c_grosa @davidemancino1 @istat_it Attenzione, qui non si tratta di modellare la compliance e quindi stimare il num… - camilla_staff : RT @RaiStudio24: Patrizia Laurenti, dip. #Igiene pol. #Gemelli di #Roma, a #Studio24: necessario proteggere gli over 60, ma le misure per l… -

Ultime Notizie dalla rete : isolamento over 'No a isolamento over 70 e a chiusura attività commerciali alle 18, finisce che l'aperitivo lo fai alle 16' Il Tempo 'No a isolamento over 70 e a chiusura attività commerciali alle 18, finisce che l'aperitivo lo fai alle 16'

Sull'ipotesi di isolare a casa gli over 70, l'esperta avverte che "questa cosa non ha davvero senso. Oggi al pronto soccorso arrivano pazienti di ogni fascia d'età - rileva - Non possiamo far circolar ...

Restrizioni anziani nel nuovo DPCM? Cos'è l'isolamento selettivo

Ecco le cose da sapere in attesa della conferenza di Conte sul nuovo Dpcm. Anziani a casa nel nuovo Dpcm? Restrizioni per gli anziani over 70 nel nuovo Dpcm 2 novembre? Un’opzione considerata utile vi ...

Sull'ipotesi di isolare a casa gli over 70, l'esperta avverte che "questa cosa non ha davvero senso. Oggi al pronto soccorso arrivano pazienti di ogni fascia d'età - rileva - Non possiamo far circolar ...Ecco le cose da sapere in attesa della conferenza di Conte sul nuovo Dpcm. Anziani a casa nel nuovo Dpcm? Restrizioni per gli anziani over 70 nel nuovo Dpcm 2 novembre? Un’opzione considerata utile vi ...