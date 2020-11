Niko Romito firma il nuovo numero de La Cucina Italiana (Di lunedì 2 novembre 2020) La Cucina Italiana arriva in edicola il 3 novembre sotto la direzione dello chef Niko Romito, il quinto portavoce di una campagna - iniziata a luglio con Massimo Bottura, proseguita ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann, a ottobre con Carlo Cracco e articolata su 6 numeri fino a dicembre - che vuole promuovere la candidatura della tradizione culinaria Italiana come patrimonio immateriale dell'umanità all’UNESCO. Il numero diretto da Niko Romito conta 212 pagine ed è il record di sempre per il mese di novembre della testata. Al suo interno si raccontano le ricette dello chef abruzzese tre stelle Michelin (il massimo risultato riconosciuto dalla prestigiosa guida francese) e si celebra la Cucina ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Laarriva in edicola il 3 novembre sotto la direzione dello chef, il quinto portavoce di una campagna - iniziata a luglio con Massimo Bottura, proseguita ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann, a ottobre con Carlo Cracco e articolata su 6 numeri fino a dicembre - che vuole promuovere la candidatura della tradizione culinariacome patrimonio immateriale dell'umanità all’UNESCO. Ildiretto daconta 212 pagine ed è il record di sempre per il mese di novembre della testata. Al suo interno si raccontano le ricette dello chef abruzzese tre stelle Michelin (il massimo risultato riconosciuto dalla prestigiosa guida francese) e si celebra la...

Dal cavolfiore alla verza al sedano... Tanti vegetali poco gustosi ma molto salutari. Lo chef ci insegna a renderli gourmet ...

Bergamo, l'Osteria Tre Gobbi arruola lo chef Filippo Cammarata

Il cuoco siciliano, allievo di Massimo Bottura e Niko Romito è entrato a far parte della cucina dello storico ristorante orobico di proprietà di Marco Carminati. Novità anche in sala, con Mattia Sacch ...

