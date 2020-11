Nightmare Before Christmas: Tim Burton supplicato di cambiare il Bau Bau perché razzista (Di lunedì 2 novembre 2020) La sceneggiatrice di Nightmare Before Christmas ha svelato i retroscena della rottura con Tim Burton dovuta alla visione razzista insita nel personaggio del Bau Bau. Caroline Thompson, sceneggiatrice del cult Nightmare Before Christmas, ha rivelato di aver supplicato Tim Burton di cambiare il personaggio del Bau Bau per il razzismo insito nel villain. Caroline Thompson, autrice anche di Edward Mani di Forbice e La sposa cadavere, ha svelato i retroscena dei contrasti con Tim Burton sul set di Nightmare Before Christmas. Il film, realizzato in stop-motion da Burton insieme a Henry Selick, si è rivelato un successo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) La sceneggiatrice diha svelato i retroscena della rottura con Timdovuta alla visioneinsita nel personaggio del Bau Bau. Caroline Thompson, sceneggiatrice del cult, ha rivelato di averTimdiil personaggio del Bau Bau per il razzismo insito nel villain. Caroline Thompson, autrice anche di Edward Mani di Forbice e La sposa cadavere, ha svelato i retroscena dei contrasti con Timsul set di. Il film, realizzato in stop-motion dainsieme a Henry Selick, si è rivelato un successo ...

ValentinaDAmic4 : Nightmare Before Christmas: Tim Burton supplicato di cambiare il Bau Bau perché razzista - - niallsayes : RT @Syndrome_Harry: È giusto blessarvi la tl con questo bellissimo Harry e con questo outfit che ho adorato sembrando Jack di Nightmare bef… - Noeeeemiiiii : RT @Syndrome_Harry: È giusto blessarvi la tl con questo bellissimo Harry e con questo outfit che ho adorato sembrando Jack di Nightmare bef… - laurabozza3 : RT @weasleymanor: mi ha sempre affascinata la teoria per cui 3 film di Tim Burton (Frankenweenie, La sposa cadavere, Nightmare before chris… - SadGirl74108218 : Se non hai visto almeno una sola volta 'la sposa cadavere' o 'nightmare before Christmas' non possiamo essere amici. -

Ultime Notizie dalla rete : Nightmare Before da Jack Skeletron a Nightmare Before Christmas solo 27 anni iCrewPlay.com Halloween: una playlist per la notte più spaventosa dell’anno

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata. Quale miglior modo di festeggiare Halloween se non ascoltando alcune delle canzoni più popolari che richiamano lo spirito e le atmosfere di questa festa?

Roma, Halloween (con distanziamento) tra cacce al tesoro, laboratori e trekking

Nonostante il virus, le chiusure anticipate e le disposizioni anti-contagio, Roma prova a festeggiare Halloween e l’autunno in maniera sobria e ...

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata. Quale miglior modo di festeggiare Halloween se non ascoltando alcune delle canzoni più popolari che richiamano lo spirito e le atmosfere di questa festa?Nonostante il virus, le chiusure anticipate e le disposizioni anti-contagio, Roma prova a festeggiare Halloween e l’autunno in maniera sobria e ...