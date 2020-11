Nexi vuole diventare il campione europeo dei pagamenti digitali (Di lunedì 2 novembre 2020) Nexi (foto di Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images)Nexi continua la sua corsa nel settore dei pagamenti con nuove acquisizioni. La società italiana ha infatti avviato trattative in esclusiva per l’acquisizione della concorrente Nets Group, azienda danese attiva nel settore dei pagamenti digitali in Europa, soprattutto nei paesi nordici e nell’Europa orientale. Nexi punta a raggiungere un accordo entro i prossimi dieci giorni, così da superare l’attuale fase di volatilità dei mercati che scontano le incertezze sulle misure anti-Covid e soprattutto l’atteso risultato delle imminenti elezioni statunitensi. Secondo le stime riportate da Reuters nei giorni scorsi, l’acquisizione di tutte le azioni del gruppo nordico da parte ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020)(foto di Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images)continua la sua corsa nel settore deicon nuove acquisizioni. La società italiana ha infatti avviato trattative in esclusiva per l’acquisizione della concorrente Nets Group, azienda danese attiva nel settore deiin Europa, soprattutto nei paesi nordici e nell’Europa orientale.punta a raggiungere un accordo entro i prossimi dieci giorni, così da superare l’attuale fase di volatilità dei mercati che scontano le incertezze sulle misure anti-Covid e soprattutto l’atteso risultato delle imminenti elezioni statunitensi. Secondo le stime riportate da Reuters nei giorni scorsi, l’acquisizione di tutte le azioni del gruppo nordico da parte ...

