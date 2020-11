Nelle Fauci di Biden Ecco chi volta le spalle a Trump

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 novembre 2020) È scontro all’ultimo comizio tra Donalde Joe, alla vigilia dell’Election Day, domani, martedì 3 novembre: scontro in senso quasi letterale, perché su un’autostrada del Texas una colonna d’auto di sostenitori di, con bandiere e insegne, ha affiancato e ‘circondato’ un ‘mega-bus’ della campagna di, cercando di rallentarlo e di costringerlo ad accostare: sull’incidente, le cui immagini sono state mostrate dalla Cnn, indaga l’Fbi. Negli Stati Uniti, non c’è, come da noi, la giornata del silenzio elettorale, prima del voto.possono, quindi, fare campagna fino all’ultimo. In modo parossistico, il presidente, che pare uscito dalla positività al ...