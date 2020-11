Negozi chiusi alle 18? Indiscreto: clamorosa rissa nel governo, Conte non preme il grilletto? (Di lunedì 2 novembre 2020) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppe Conte non appena si sarà trovato un punto d'incontro comune sulle misure da adottare. Il premier nella sua comunicazione alla Camera dei deputati ha svelato le linee guida che caratterizzeranno il decreto: sarà istituto il coprifuoco serale su tutto il territorio nazionale, la possibilità di didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, lo stop agli spostamenti verso regioni a rischio, la capienza del trasporto pubblico locale diminuita al 50%. Inoltre Conte aveva parlato anche di una ulteriore stretta agli orari lavorativi dei Negozi, che però ha incontrato la forte resistenza di una parte del governo, rappresentata dalla ministra Teresa Bellanova. La quale giustamente ha fatto notare che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppenon appena si sarà trovato un punto d'incontro comune sulle misure da adottare. Il premier nella sua comunicazione alla Camera dei deputati ha svelato le linee guida che caratterizzeranno il decreto: sarà istituto il coprifuoco serale su tutto il territorio nazionale, la possibilità di didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, lo stop agli spostamenti verso regioni a rischio, la capienza del trasporto pubblico locale diminuita al 50%. Inoltreaveva parlato anche di una ulteriore stretta agli orari lavorativi dei, che però ha incontrato la forte resistenza di una parte del, rappresentata dalla ministra Teresa Bellanova. La quale giustamente ha fatto notare che ...

ItaliaViva : Covid, verso nuovo DPCM martedì. @TeresaBellanova : 'No ai negozi chiusi alle 18, rischio assembramenti' - Agenzia_Italia : Lunedì arriva il nuovo Dpcm, le opposizioni dicono no al confronto - petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - latinila1 : FORSE SI SONO COSTRUITI TROPPI CENTRI COMMERCIALI. Il centro di Mestre si svuota: negozi chiusi e falliti - sirjoe7007 : Coprifuoco alle 21? E a che serve? Novembre, bar e ristoranti chiusi, negozi pure. Chi dovrebbe uscire? #lockdown #coprifuoco #coronavirus -