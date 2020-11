Nascar: Elliott vince a Martinsville, Harvick fuori dai playoff! (Di lunedì 2 novembre 2020) Kevin Harvick ha centrato nove vittorie in gara quest'anno, ma non gli sono bastate. Il pilota del team Stewart-Haas è infatti finito in difficoltà nell'appuntamento di Martinsville, il penultimo in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) Kevinha centrato nove vittorie in gara quest'anno, ma non gli sono bastate. Il pilota del team Stewart-Haas è infatti finito in difficoltà nell'appuntamento di, il penultimo in ...

Chase Elliott vince la NASCAR XFinity 500 al Martinsville Raceway, aggiudicandosi un posto nella Champioship 4. Clamorosa eliminazione di Kevin Harvick ...

Nove trionfi non sono bastati al pilota Stewart-Haas per guadagnarsi l'ingresso ai play-off, buttato fuori dalla lotta al titolo nel penultimo appuntamento della stagione ...

