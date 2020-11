Napoli-Sassuolo, Osimhen fatto a pezzi dai quotidiani (Di lunedì 2 novembre 2020) La prestazione di Victor Osimhen è finita sotto i riflettori delle principali testate. Osimhen viene di fatto demolito dalle pagelle dei quotidiani, nessuno gli aggiudica … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 2 novembre 2020) La prestazione di Victorè finita sotto i riflettori delle principali testate.viene didemolito dalle pagelle dei, nessuno gli aggiudica … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSassuolo ?? - ZZiliani : Il Sassuolo (molto rimaneggiato) ha vinto a Napoli con merito. Ma a inizio secondo tempo, sullo 0-0, l'arbitro avre… - Sport_Mediaset : .@RafAuriemma: '#Sassuolo e Var battono il #Napoli'. Voi che ne pensate? #SportMediaset #NapoliSassuolo - sportli26181512 : Napoli, prima volta a secco. E Gattuso: 'Ogni volta che parlo di rinnovo non vinco...': Napoli, prima volta a secco… - corra_davide : Il #Sassuolo batte il #Napoli e vola al secondo posto in solitaria. Titoli di alcuni giornali oggi in edicola ?… -