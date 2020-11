Napoli, la mamma derisa da De Luca: “Il governatore ha offeso me gli alunni, i prof e le famiglie” (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ha corretto il tiro? Mi pare evidente che qualcuno gli ha suggerito di fare marcia indietro. In Campania ha alzato bandiera bianca senza lasciare alternative" Leggi su repubblica (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ha corretto il tiro? Mi pare evidente che qualcuno gli ha suggerito di fare marcia indietro. In Campania ha alzato bandiera bianca senza lasciare alternative"

Morris62Maggio : Napoli, la mamma derisa da De Luca: “Il governatore ha offeso me gli alunni, i prof e le famiglie” - UN’IGNORANTE V… - quintobassetti : #2Novembre Una delicatissima e struggente poesia di Salvatore DI Giacomo dedicata alla #mamma che non c'è più... D… - geseega801 : @realvarriale @SarcasticoI Mamma mia enrico se ancora respiri tu in questo mondo allora tutti abbiamo una chance pe… - mony_carmy : Buongiorno Giuseppe solo se si tratta di @Caccavallo10 che è l’unica persona che preferirei vedere stamattina, ma i… - chianesef1 : Napoli, la mamma derisa da De Luca: “Il governatore ha offeso me gli alunni, i prof e le famiglie” -