Napoli, Insigne torna a disposizione di Gattuso per la sfida di Europa League (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la gara contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Buone notizie per Rino Gattuso: Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con i compagni. Il capitano ha svolto la seduta con i compagni dopo che le ultime visite mediche che hanno dato esito positivo, dimostrando di aver superato l'infortunio contro il Benevento. Diventa sempre più concreta l'ipotesi di una convocazione di Insigne per il match di Europa League in programma giovedì sera in Croazia contro Rijeka. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

