Napoli, Insigne si mette l’infortunio alle spalle: pronto per l’Europa League (Di lunedì 2 novembre 2020) Ottime notizie dall’infermeria del Napoli. Come fa sapere Sky, Lorenzo Insigne è completamente recuperato e con ogni probabilità scenderà regolarmente in campo nell’impegno di giovedì contro il Rijeka. L’Europa League sarà quindi di nuovo il palcoscenico su cui lo scugnizzo napoletano potrà tornare a far brillare il proprio estro. L’infortunio, arrivato nel match contro la … L'articolo Napoli, Insigne si mette l’infortunio alle spalle: pronto per l’Europa League Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Ottime notizie dall’infermeria del. Come fa sapere Sky, Lorenzoè completamente recuperato e con ogni probabilità scenderà regolarmente in campo nell’impegno di giovedì contro il Rijeka. L’Europasarà quindi di nuovo il palcoscenico su cui lo scugnizzo napoletano potrà tornare a far brillare il proprio estro. L’infortunio, arrivato nel match contro la … L'articolosil’infortuniospper l’Europa

CorSport : #Gattuso recupera #Insigne: è pronto per l'#Europa - roberto_b82 : @Napoli_Report @1926_cri @SkySport vai con il tridente italiano Insigne, Petagna, Politano - titty_napoli : RT @Napoli_Report: ??#Insigne ha recuperato dall'infortunio, giocherà titolare contro il #Rijeka in #UEL. @SkySport?? - GhostJR__ : E' pur vero che deve mettere minuti nelle gambe, ma così lo rischiamo troppo. Come sempre confido in Gattuso, ma io… - Napoli_Report : ??#Insigne ha recuperato dall'infortunio, giocherà titolare contro il #Rijeka in #UEL. @SkySport?? -