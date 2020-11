Napoli, 200 africani festeggiano in strada e lanciano oggetti alla polizia. Otto agenti feriti (Video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Napoli, 2 nov – Da tre settimane Conte sforna un Dpcm dietro l’altro con cui restringe progressivamente la libertà di movimento degli italiani. Degli italiani, perché gli immigrati evidentemente non si sentono tirati in causa dai decreti firmati dal premier: come successo a Napoli, dove almeno 200 stranieri – per lo più di origine africana – si sono riuniti in un circolo in via Michele Morelli, nella zona di Borgo Sant’Antonio Abate, per partecipare ad una festa abusiva ben oltre l’orario consentito di apertura dei locali. Una limitazione che gli esercenti italiani rispettano, pur sapendo che li farà finire dritti sul lastrico. Non è stato invece il caso di questi extracomunitari che si sono ritrovati per strada festeggiando al ritmo di musica e consumando alcolici. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020), 2 nov – Da tre settimane Conte sforna un Dpcm dietro l’altro con cui restringe progressivamente la libertà di movimento degli italiani. Degli italiani, perché gli immigrati evidentemente non si sentono tirati in causa dai decreti firmati dal premier: come successo a, dove almeno 200 stranieri – per lo più di origine africana – si sono riuniti in un circolo in via Michele Morelli, nella zona di Borgo Sant’Antonio Abate, per partecipare ad una festa abusiva ben oltre l’orario consentito di apertura dei locali. Una limitazione che gli esercenti italiani rispettano, pur sapendo che li farà finire dritti sul lastrico. Non è stato invece il caso di questi extracomunitari che si sono ritrovati perfesteggiando al ritmo di musica e consumando alcolici. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 200 Napoli, festa con 200 nigeriani in via Foria: fermato il party e agenti aggrediti Il Fatto Vesuviano Violenza on line. Gli studenti diventano sentinelle anti-abusi

Il progetto “Ctrl + Alt + Del” coinvolge cinque scuole secondarie di II grado di Napoli e provincia, 200 Studenti tra i 13 e i 19 anni, 40 Insegnanti, 40 Professionisti, 80 Genitori. Nell’ambito delle ...

Napoli: extracomunitari aggrediscono forze dell’ordine, 8 agenti feriti

Stampa “Stanotte a Napoli otto poliziotti sono stati feriti in servizio, aggrediti selvaggiamente da decine di extracomunitari mentre tentavano di mettere fine a una specie di festa, dove quasi tutti ...

