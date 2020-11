Morte Gigi Proietti, la famiglia: “Verrà ricordato come merita” (Di lunedì 2 novembre 2020) Funerali pubblici per Gigi Proietti. La sindaca Raggi: “Lutto cittadino nel giorno delle esequie”. ROMA – I funerali di Gigi Proietti saranno pubblici. come riportato da Il Messaggero, la famiglia ha ribadito che “l’attore sarà ricordato come merita“. Sono ancora in corso i ragionamenti per capire il luogo delle esequie. Un ultimo saluto che avverrà con ingressi contingentati e in quel giorno a Roma sarà lutto cittadino. La camera ardente e i funerali di Gigi Proietti Nessuna comunicazione ufficiale da parte della famiglia. Si sta ragionando dove allestire la camera ardente per consentire a tutti i romani di salutare per l’ultima ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) Funerali pubblici per. La sindaca Raggi: “Lutto cittadino nel giorno delle esequie”. ROMA – I funerali disaranno pubblici.riportato da Il Messaggero, laha ribadito che “l’attore saràmerita“. Sono ancora in corso i ragionamenti per capire il luogo delle esequie. Un ultimo saluto che avverrà con ingressi contingentati e in quel giorno a Roma sarà lutto cittadino. La camera ardente e i funerali diNessuna comunicazione ufficiale da parte della. Si sta ragionando dove allestire la camera ardente per consentire a tutti i romani di salutare per l’ultima ...

massimobray : “Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla… - myrtamerlino : “Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.” Ciao Gigi… - Agenzia_Ansa : Mattarella sulla morte di #GigiProietti: 'Un grande dolore. Attore poliedrico, erede naturale di Petrolini. Intelle… - Libero_official : 'Poteva dare di più e lo sapeva. Ora il mondo dello spettacolo fa la fila per celebrarlo: ipocriti'. Morte di… - scalise_luigia : RT @ElioLannutti: Il virus a casa di Gigi Proietti: “Chiuso in casa con le galline. E questo governo è il meglio”. Dolore per la morte nel… -