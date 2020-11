Morte Gigi Proietti, il ricordo di Napoli: “Se ne va un pezzo della genialità italiana” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ morto questa notte l’attore Gigi Proietti. Si è spento nel giorno del suo compleanno all’età di 80 anni. Oggi in tanti lo ricordano anche a Napoli, dove per la città partenopea aveva speso più di una volta parole al miele. “Con la fine terrena di Gigi Proietti, nato e morto il 2 novembre, unico anche in questo, se ne va un pezzo della genialità della cultura italiana, del teatro in particolare. Gigi era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese“. Commenta il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “Caro Gigi, con te se ne va un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ morto questa notte l’attore. Si è spento nel giorno del suo compleanno all’età di 80 anni. Oggi in tanti lo ricordano anche a, dove per la città partenopea aveva speso più di una volta parole al miele. “Con la fine terrena di, nato e morto il 2 novembre, unico anche in questo, se ne va ungenialitàcultura italiana, del teatro in particolare.era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese“. Commenta il sindaco diLuigi De Magistris. “Caro, con te se ne va un ...

