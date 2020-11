Mononucleosi | sintomi | cause scatenanti e cura

Leggi su pianetadonne.blog

La mononucleosi è una malattia di origine virale, acuta e non troppo contagiosa. Si verifica molto spesso tra gli adolescenti. L'infezione di solito si trasmette con la saliva. È per questo che è conosciuta anche come "malattia del bacio". Questa è la via più comune di trasmissione, ma talvolta si può prendere anche per aver toccato oggetti infetti. La malattia ha come causa il virus cosiddetto di Epstein Barr, che appartiene alla famiglia degli herpes virus, la stessa cui appartengono i virus della varicella e del fuoco di Sant'Antonio. Come quei virus, anche quello della mononucleosi dopo l'infezione si annida per sempre nell'organismo e qualche volta può ricomparire. La contagiosità della mononucleosi è modesta e di solito è limitata a soggetti di età