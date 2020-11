Milano, l’Ordine dei medici: «Lockdown necessario, situazione insostenibile per le strutture ospedaliere» (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano deve andare in Lockdown: la richiesta arriva da parte del Presidente dell’Ordine dei medici della città (Omceo), Roberto Carlo Rossi. La necessità di chiudere la città e tutte le attività non essenziali è legata alla situazione degli ospedali e di tutte le strutture sanitarie che risulta già «insostenibile». Proprio per questo «è necessario intervenire con un Lockdown immediato ed efficace», come ha sottolineato Rossi. LEGGI ANCHE >>> Ilaria Capua, l’importanza di un’«informazione puntuale» e le fake news sbufalate Lockdown Milano: «Senza interventi drastici la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020)deve andare in: la richiesta arriva da parte del Presidente dell’Ordine deidella città (Omceo), Roberto Carlo Rossi. La necessità di chiudere la città e tutte le attività non essenziali è legata alladegli ospedali e di tutte lesanitarie che risulta già «». Proprio per questo «èintervenire con unimmediato ed efficace», come ha sottolineato Rossi. LEGGI ANCHE >>> Ilaria Capua, l’importanza di un’«informazione puntuale» e le fake news sbufalate: «Senza interventi drastici la ...

