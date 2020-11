Milan-Lilla, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Milan si prepara per il terzo appuntamento del Girone H della Europa League 2020-2021. I rossoneri, dopo il match casalingo vinto contro lo Sparta Praga, giocano ancora a San Siro, giovedì 5 novembre alle ore 21.00 contro i francesi del Lilla, i rivali forse più importanti per la prima posizione del raggruppamento della seconda competizione continentale per club. La formazione di mister Stefano Pioli, tuttavia, sa che se proseguirà con questo andamento non avrà problemi a passare il turno verso i sedicesimi di finale della seconda coppa continentale per club. I rossoneri, infatti, veleggiano con 6 punti dopo due turni con sei reti segnate e appena una al passivo. I francesi si trovano al secondo posto a quota 4 punti, mentre il Celtic è terzo con 1, mentre lo Sparta Praga chiude il ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilsi prepara per il terzo appuntamento del Girone H della2020-2021. I rossoneri, dopo il match casalingo vinto contro lo Sparta Praga, giocano ancora a San Siro, giovedì 5 novembre alle ore 21.00 contro i francesi del, i rivali forse più importanti per la prima posizione del raggruppamento della seconda competizione continentale per club. La formazione di mister Stefano Pioli, tuttavia, sa che se proseguirà con questo andamento non avrà problemi a passare il turno verso i sedicesimi di finale della seconda coppa continentale per club. I rossoneri, infatti, veleggiano con 6 punti dopo due turni con sei reti segnate e appena una al passivo. I francesi si trovano al secondo posto a quota 4 punti, mentre il Celtic è terzo con 1, mentre lo Sparta Praga chiude il ...

