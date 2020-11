Migranti: 400 sbarchi nel week end a Lampedusa. 3.464 in ottobre. Mai così tanti (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 400 i Migranti sbarcati a Lampedusa nel week end. E sono 3.464 quelli sbarcati sulle coste italiane a ottobre. Mai cosi' tanti, appunto, negli ultimi due anni. Gli sbarchi favoriti da un clima sereno per tutto il mese che ha incoraggiato diverse imbarcazioni a partire dalle coste africane, in maggioranza dalla Tunisia, per raggiungere le coste italiane Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 400 isbarcati anelend. E sono 3.464 quelli sbarcati sulle coste italiane a. Mai cosi', appunto, negli ultimi due anni. Glifavoriti da un clima sereno per tutto il mese che ha incoraggiato diverse imbarcazioni a partire dalle coste africane, in maggioranza dalla Tunisia, per raggiungere le coste italiane

