Metropolitana deraglia in Olanda, treno salvato dalla coda di una balena in plastica. Le immagini del vagone sospeso nel vuoto (Di lunedì 2 novembre 2020) È successo la notte scorsa, tra l'1 e il 2 novembre, durante l'ultima corsa della Metropolitana. Un treno della linea di Spijkenisse, vicino a Rotterdam (Olanda), con a bordo soltanto il conducente, è deragliato mentre attraversava un ponte, sfondando la barriera protettiva. Sotto, il fiume Mosa. Ma invece di precipitare per 10 metri nell'acqua, il treno è rimasto sospeso in equilibrio precario su un'installazione artistica, una grande scultura in plastica che rappresenta la coda di una balena alla stazione della Metropolitana De Akkers. "Stiamo cercando di decidere come riportare giù il treno in modo attento e controllato", ha detto oggi ...

