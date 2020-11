Meteo Roma: previsioni per martedì 3 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 3 novembre Sole prevalente in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Qualche nube sparsa anche in serata. Temperature comprese tra +11°C e +21°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 3 novembre Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in aumento al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sempre con tempo asciutto. Meteo Italia: previsioni per martedì 3 novembre Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)per martedì 3Sole prevalente in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Qualche nube sparsa anche in serata. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.Lazio:per martedì 3Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in aumento al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sempre con tempo asciutto.Italia:per martedì 3Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, ...

