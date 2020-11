Meteo Italia nel lungo termine: prime irruzioni fredde d’INVERNO (Di lunedì 2 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Guardando giornalmente i vari modelli matematici di previsione riusciamo a cogliere, seppur gradualmente, quelle che sono le costanti mutazione bariche a carattere continentale. Per il momento c’è l’Alta Pressione e dovrebbe farci compagnia per gran parte della prima settimana di novembre, tuttavia iniziano ad apparire – all’orizzonte certo – dei cambiamenti importanti. Ovviamente vi sono le differenze modellistiche che vanno prese in considerazione, differenze di vedute che alla fin dei conti possono fare tutta la differenza del mondo, ma il fatto che un po’ tutti i centri di calcolo comincino a intravedere uno sblocco della situazione è importante. Sblocco che potrebbe avvenire tra circa una settimana, a prescindere da quelli che potrebbero essere gli effetti diretti ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Guardando giornalmente i vari modelli matematici di previsione riusciamo a cogliere, seppur gradualmente, quelle che sono le costanti mutazione bariche a carattere continentale. Per il momento c’è l’Alta Pressione e dovrebbe farci compagnia per gran parte della prima settimana di novembre, tuttavia iniziano ad apparire – all’orizzonte certo – dei cambiamenti importanti. Ovviamente vi sono le differenze modellistiche che vanno prese in considerazione, differenze di vedute che alla fin dei conti possono fare tutta la differenza del mondo, ma il fatto che un po’ tutti i centri di calcolo comincino a intravedere uno sblocco della situazione è importante. Sblocco che potrebbe avvenire tra circa una settimana, a prescindere da quelli che potrebbero essere gli effetti diretti ...

Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì 2 NOVEMBRE Segni di CAMBIAMENTO, poi TORNA anche la PIOGGIA. Ecco QUANDO

Terza settimana di novembre, meteo invernale: il rischio c’è

Stamattina abbiamo analizzato i possibili scenari meteo climatici per la seconda settimana di novembre ... Diciamo che potrebbe scapparci un primo assaggio d’Inverno, Italia compresa.

