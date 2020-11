METEO 7 Giorni Anticiclone insidiato da perturbazione Novità nel weekend

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 2 novembre 2020)SINO ALL’8 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’alta pressione ha raggiunto la sua massima forza sull’Italia e garantisce condizioni didiffusamente stabile. Nonostante il potente, continuano ad essere protagoniste le nebbie e le nubi basse tra Val Padana e alcuni settori del Centro-Sud, che sono caratteristiche dei periodi di stabilità nel periodo autunnale e invernale. Lo scudo di alta pressione si avvale di una massa d’aria particolarmente calda in quota, che determina temperature molto al di sopra della norma sia in collina che in montagna. Sulle pianure, sulle valli e sulle coste il riscaldamento è molto più limitato e si crea un’inversione termica, proprio a causa della presenza di nubi basse, foschie e nebbia. Non manca qualche debole ...