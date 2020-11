Mercedes: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio (Di lunedì 2 novembre 2020) Sette titoli di fila in F1: la Mercedes fa meglio della Ferrari. Il britannico Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna disputato ieri, domenica 1 novembre, sul circuito di Imola. La pista, intitolata ad Enzo e Dino Ferrari, in passato aveva regalato Grandi soddisfazioni al Team di Maranello, ma oggi la Rossa ha assistito impotente al trionfo dei rivali della Mercedes: con il primo posto di Lewis Hamilton e il secondo di Valtteri Bottas, il team si aggiudica il titolo costruttori anche se mancano ancora quattro gare alla stagione. È il settimo di fila, battuto il precedente record di campionati vinti consecutivamente, che apparteneva alla Ferrari. Fine settimana florido quindi per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 novembre 2020) Sette titoli di fila in F1: lafa meglio della Ferrari. Il britannicohaildell’Emilia-Romagna disputato ieri, domenica 1 novembre, sul circuito di Imola. La pista, intitolata ad Enzo e Dino Ferrari, in passato aveva regalatodi soddisfazioni al Team di Maranello, ma oggi la Rossa ha assistito impotente al trionfo dei rivali della: con il primo posto die il secondo di Valtteri Bottas, il team si aggiudica il titolo costruttori anche se mancano ancora quattro gare alla stagione. È il settimo di fila, battuto il precedente record di campionati vinti consecutivamente, che apparteneva alla Ferrari. Fine settimana florido quindi per la ...

