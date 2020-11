Mercato auto Italia, ottobre stabile a -0,2%. Ma pesa il non rifinanziamento degli incentivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo i buoni risultati di settembre, il mese di ottobre mette un freno alle speranze di pronta ripresa del Mercato nazionale dell’auto: secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel decimo mese del 2020 sono state immatricolate 156.978 unità, in linea con le 157.262 dello stesso periodo dello scorso anno (-0,2%). Il compunto gennaio-ottobre è impietoso: in questi 10 mesi sono andate perse oltre mezzo milione di immatricolazioni, con un calo del 31%; si è passati dalle 1.625.500 nuove registrazioni del gennaio-ottobre 2019 alle 1.123.194 del corrispondente periodo 2020. “Al di là dei dati contingenti del Mercato, l’esperienza degli ultimi mesi mostra chiaramente l’insufficienza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo i buoni risultati di settembre, il mese dimette un freno alle speranze di pronta ripresa delnazionale dell’: secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel decimo mese del 2020 sono state immatricolate 156.978 unità, in linea con le 157.262 dello stesso periodo dello scorso anno (-0,2%). Il compunto gennaio-è impietoso: in questi 10 mesi sono andate perse oltre mezzo milione di immatricolazioni, con un calo del 31%; si è passati dalle 1.625.500 nuove registrazioni del gennaio-2019 alle 1.123.194 del corrispondente periodo 2020. “Al di là dei dati contingenti del, l’esperienzaultimi mesi mostra chiaramente l’insufficienza di ...

