Meloni: l'Italia è in crisi e Conte dà il bonus monopattino (Di lunedì 2 novembre 2020) La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricorda che domani parte il click day per il bonus monopattino. «Migliaia di aziende e di lavoratori a rischio, ma in compenso il governo vi aiuterà ad avere un bel monopattino (probabilmente cinese) a prezzo scontato», commenta su Twitter per poi chiedersi: «Solo io reputo tutto ciò completamente folle e sconsiderato?». Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) La presidente di Fratelli d', Giorgia, ricorda che domani parte il click day per il. «Migliaia di aziende e di lavoratori a rischio, ma in compenso il governo vi aiuterà ad avere un bel(probabilmente cinese) a prezzo scontato», commenta su Twitter per poi chiedersi: «Solo io reputo tutto ciò completamente folle e sconsiderato?».

