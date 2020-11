Meloni | “Ecco le nostre proposte per il nuovo Dpcm Vediamo se è reale l’appello alla collaborazione”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Dispiace, che la maggioranza chieda al Parlamento di votare una risoluzione fumosa e priva di concretezza, come se anche stavolta volesse tenere per sé le misure puntuali che il Governo intende adottare nelle prossime ore”. Così la leader di FdI, Giorgia, commentando l’imminente varo da parte della maggioranza del. Quindi, attraverso la sua pagina Fb, laha voluto anticipare la risoluzione del centrodestra che si appresta ad essere votata. Un’occasione per mettere a conoscenza gli italiani anche del lavoro dell’opposizione, del quale ne parlano sempre in pochi.: “Ecco lepriorità epuntuali per affrontare questa delicata fase” Dunque, riporta la leader di ...