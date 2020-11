Medico indiano truffato per 80mila euro

sigma_tao : la divina comemdia insegna ma a noi del kovid che cazzo interessa KOVID è un mio amico programmatore indiano che va… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico indiano

Adnkronos

È piuttosto bizzarra la truffa capitata a un medico indiano, che ha creduto di comprare una lampada di Aladino, con tanto di genio incluso, spendendo circa 80mila euro. Si tratta di Laeek Khan, come ...Credeva fermamente di avere acquistato la Lampada di Aladino con dentro il famoso Genio. Il tutto in cambio di una ingente somma di denaro. La lampada di Aladino, chi non ne ha mai sentito parlare? Si ...