Maurizio Pistocchi: “Rizzoli poco chiaro sugli episodi di Juventus-Verona” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’intervento del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club ha acceso tante discussioni circa l’interpretazioni degli episodi da moviola di queste prime giornate di campionato. Tra i partecipanti alla discussione sui social c’è anche il giornalista Maurizio Pistocchi che precisa: “Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettanto chiaro sulle trattenute ai danni di Bernardeschi e Morata in Juve-Verona e su Lozano in Benevento-Napoli. Eppure la fattispecie è identica. Fallo, rigore“. Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettanto chiaro sulle ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) L’intervento del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club ha acceso tante discussioni circa l’interpretazioni deglida moviola di queste prime giornate di campionato. Tra i partecipanti alla discussione sui social c’è anche il giornalistache precisa: “Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettantosulle trattenute ai danni di Bernardeschi e Morata in Juve-Verona e su Lozano in Benevento-Napoli. Eppure la fattispecie è identica. Fallo, rigore“. Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettantosulle ...

sportface2016 : #Pistocchi: '#Rizzoli poco chiaro sugli episodi di #JuveVerona' - staybehind7 : @Paolo2571 @Zaninetti54 @pisto_gol Andate a cagare, gobbi di merda. Ovviamente non parlo di Maurizio Pistocchi. - Ale__Tarantino : @primevideosport “Robben? He reminds me Alessio Cerci” cit. Maurizio Pistocchi ???????????? - iamgnokko : 'Robben reminds me of Cerci' Maurizio Pistocchi - oil on canvas 77 x 53 - latinensedoc : @FraLuna1109 ciao 'romagna mia'!! peccato che cesena abbia dato i natali a maurizio pistocchi, non se la meritava u… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Pistocchi Gli interventi di Maurizio Pistocchi, Antonio Corbo, Oscar Damiani e Massimiliano Galli a Radio Marte PianetAzzurro Maurizio Pistocchi: “Rizzoli poco chiaro sugli episodi di Juventus-Verona”

Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettanto chiaro sulle trattenute ai danni di Bernardeschi e Morata in Juve-HVerona ...

Pistocchi: "Napoli, non facciamo drammi: è un brutto episodio, non l'inizio della crisi. Capello disse..."

'Si sceglie una strada e si va avanti lungo quel percorso': è questo il pensiero del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi.

Nicola Rizzoli ha evidenziato il mancato utilizzo del VAR sul fallo subito da Perisic in Inter-Parma. Non è stato altrettanto chiaro sulle trattenute ai danni di Bernardeschi e Morata in Juve-HVerona ...'Si sceglie una strada e si va avanti lungo quel percorso': è questo il pensiero del giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi.