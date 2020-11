Maurizio Costanzo: “Proprio oggi volevo salutarlo a inizio trasmissione. Siamo stati anni vicini di casa” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Che dire, oggi avrebbe compiuto 80 anni e quindi volevo salutarlo all’inizio della registrazione della trasmissione, invece potrò solo far fare un applauso al suo ricordo e al mio”. Avrebbe voluto organizzare un collegamento in apertura del Maurizio Costanzo Show, per salutare il suo amico Gigi Proietti nel giorno della sua scomparsa. “Molti anni fa io e Proietti abbiamo vissuto nella stessa casa, sullo stesso pianerottolo – ha raccontato Maurizio Costanzo a RTL 102.5 – ed era molto divertente incontrarci alla mattina perché era molto foriero di battute, di situazioni. Che dire, è scomparso un grande attore, tutti lo sanno e non era prevedibile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Che dire,avrebbe compiuto 80e quindiall’della registrazione della, invece potrò solo far fare un applauso al suo ricordo e al mio”. Avrebbe voluto organizzare un collegamento in apertura delShow, per salutare il suo amico Gigi Proietti nel giorno della sua scomparsa. “Moltifa io e Proietti abbiamo vissuto nella stessa casa, sullo stesso pianerottolo – ha raccontatoa RTL 102.5 – ed era molto divertente incontrarci alla mattina perché era molto foriero di battute, di situazioni. Che dire, è scomparso un grande attore, tutti lo sanno e non era prevedibile, ...

