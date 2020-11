“Mattarella dichiara guerra agli italiani”: complottisti che non capiscono cosa sia il Consiglio Supremo di Difesa (Di lunedì 2 novembre 2020) Pochi ingredienti: Sergio Mattarella, Difesa, preconcetti qb, copia-incolla imparati a memoria dall’amico su Facebook troppo bravo UND informato, lo spirito critico lasciato a macerare nell’olio esausto, la convinzione che credere al nulla sia un atto rivoluzionario ed ecco che nella mente del complottista “Mattarella dichiara guerra agli italiani”. Una convinzione molto forte che arriva dopo le minacce di morte al Capo dello Stato da parte di un utente scaltro e coraggioso (!) e che oggi si orienta intorno al Consiglio Supremo di Difesa tenutosi il 27 ottobre 2020. Il complottista va in corto circuito, a questo giro, dopo aver letto un titolo di giornale dal titolo: “Mattarella pronto a usare i soldati per blindare ... Leggi su bufale (Di lunedì 2 novembre 2020) Pochi ingredienti: Sergio Mattarella,, preconcetti qb, copia-incolla imparati a memoria dall’amico su Facebook troppo bravo UND informato, lo spirito critico lasciato a macerare nell’olio esausto, la convinzione che credere al nulla sia un atto rivoluzionario ed ecco che nella mente del complottista “Mattarellaitaliani”. Una convinzione molto forte che arriva dopo le minacce di morte al Capo dello Stato da parte di un utente scaltro e coraggioso (!) e che oggi si orienta intorno alditenutosi il 27 ottobre 2020. Il complottista va in corto circuito, a questo giro, dopo aver letto un titolo di giornale dal titolo: “Mattarella pronto a usare i soldati per blindare ...

