Matrimonio omosex | la Santa Sede fa mancia indietro

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nozze gay? Arriva il dietrofront del Vaticano. Lanon ha commentato pubblicamente le parole di Papa Francesco raccolte nel documentario «Francesco» del regista Evgeny Afineevsky riguardo alla questione omosessuale e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ma in questi giorni i nunzi apostolici sparsi nei cinque continenti hanno ricevuto dalla Segreteria di Stato, e per espresso desiderio del Pontefice, una lettera circolare con l'indicazione di girare ai vescovi dei Paesi in cui svolgono la loro missione un «breve scritto» che ricostruisce il contesto di quelle parole del Pontefice che «hanno suscitato, nei giorni scorsi, diverse reazioni e interpretazioni». Lo scrive Avvenire.it. Nella nota si sottolinea come sia evidente che il Pontefice non si sia riferito alla dottrina della Chiesa ma a ...