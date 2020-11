Masters 1000 Parigi-Bercy 2020 | Stefano Travaglia esce al primo turno | Alex de Minaur migliore nei momenti decisivi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Finisce all’esperienza dialdi, il cui tabellone principale ha preso il via oggi. Ad estrometterlo è l’australianodecon il punteggio di 6-4 6-4 e unacapacità di interpretare i, come testimonia il momento in cui sono arrivati i due break. Per il numero 1 d’Australia ora il confronto è con uno tra Lorenzo Sonego o il kazakoander Bublik, impegnati nella giornata di domani. Nelparziale èa iniziare meglio, tant’è che ha una palla break nel terzo ...