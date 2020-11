Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, risultati 2 novembre: avanti De Minaur, Cilic e Carreno Busta. Male gli italiani, eliminati Caruso, Cecchinato e Travaglia (Di martedì 3 novembre 2020) Si è appena conclusa la prima giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Brutto esordio per quanto riguarda gli italiani. Salvatore Caruso è uscito sconfitto 6-3 6(2)-7 3-6 da una vera e propria battaglia sportiva contro il francese Corentin Moutet. Si è interrotta immediatamente anche l’avventura di Marco Cecchinato battuto 6-2 7-6(2) dallo slovacco Norbert Gombos. A chiudere il quadro estremamente desolante per gli azzurri l’eliminazione di Stefano Travaglia con un doppio 6-4 per mano dell’australiano Alex De Minaur. Il rumeno Radu Albot ha vinto un po’ a sorpresa, in apertura di giornata, in tre set (7-5 6(5)-7 6-4) contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 novembre 2020) Si è appena conclusa la prima giornata deldi. Brutto esordio per quanto riguarda gli. Salvatoreè uscito sconfitto 6-3 6(2)-7 3-6 da una vera e propria battaglia sportiva contro il francese Corentin Moutet. Si è interrotta immediatamente anche l’avventura di Marcobattuto 6-2 7-6(2) dallo slovacco Norbert Gombos. A chiudere il quadro estremamente desolante per gli azzurri l’eliminazione di Stefanocon un doppio 6-4 per mano dell’australiano Alex De. Il rumeno Radu Albot ha vinto un po’ a sorpresa, in apertura di giornata, in tre set (7-5 6(5)-7 6-4) contro il ...

