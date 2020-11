Masters 1000 Parigi-Bercy 2020 oggi: orari 2 novembre, ordine di gioco, tv, streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, domani, lunedì 2 novembre, si disputerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile. Saranno tre gli azzurri in campo: i qualificati Marco Cecchinato e Stefano Travaglia, ed il lucky loser Salvatore Caruso. oggi, lunedì 2 novembre, si terrà la prima giornata dei tabelloni principali del Masters 1000 di tennis 2020. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei principali match degli italiani. ordine DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) A, per quanto riguarda il torneo ATPdi tennis, domani, lunedì 2, si disputerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile. Saranno tre gli azzurri in campo: i qualificati Marco Cecchinato e Stefano Travaglia, ed il lucky loser Salvatore Caruso., lunedì 2, si terrà la prima giornata dei tabelloni principali deldi tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go e NowTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei principali match degli italiani.DI ...

