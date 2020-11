Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Cecchinato e Caruso out al primo turno (Di lunedì 2 novembre 2020) Il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 non ha sorriso al tennis italiano, colpito nel profondo dalle eliminazioni di Marco Cecchinato e Salvatore Caruso, opposti rispettivamente a Norbert Gombos e Corentin Moutet. Inizio straordinariamente positivo e finale in calando per il tennista di Avola, sopra di un set (6-3) e rimontato dall’avversario francese, il quale ha dominato il tie-break del secondo parziale (7-2) e conquistato il terzo con diligenza (6-3). Insuccesso difficile da digerire per il palermitano, recentemente fautore di ottimi risultati, superato in due rapidi set dallo slovacco sopra menzionato: 6-2, 7-6(2). Due sconfitte al primo turno dolorose per gli atleti azzurri, i ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Ildeldinon ha sorriso al tennis italiano, colpito nel profondo dalle eliminazioni di Marcoe Salvatore, opposti rispettivamente a Norbert Gombos e Corentin Moutet. Inizio straordinariamente positivo e finale in calando per il tennista di Avola, sopra di un set (6-3) e rimontato dall’avversario francese, il quale ha dominato il tie-break del secondo parziale (7-2) e conquistato il terzo con diligenza (6-3). Insuccesso difficile da digerire per il palermitano, recentemente fautore di ottimi risultati, superato in due rapidi set dallo slovacco sopra menzionato: 6-2, 7-6(2). Due sconfitte aldolorose per gli atleti azzurri, i ...

